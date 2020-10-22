РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 окт. В четверг в одном из дворов на улице Жилгородок микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла в четверг в 08:00 во дворе дома №35а по улице Жилгородок в микрорайоне Железнодорожный.

«Неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле со стороны улицы Маяковского в направлении улицы Граничная по улице Жилгородок, при повороте направо в жилой двор допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении», - говорится в сообщении.

В результате ДТП 14-летний велосипедист получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД просят родителей прежде, чем разрешить ребенку кататься на велосипеде, самокате, скейте во избежание травматических ситуаций на дороге, самостоятельно инструктировать их о ПДД и правилах поведения на улицах и дорогах. Необходимо убедиться, что ребенок способен самостоятельно ездить на данных средствах передвижения.

При пересечении проезжей части лица, управляющие велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения, должны ее переходить по пешеходному переходу, а не переезжать при переходе проезжей части не допускать спешки.

Госавтоинспекторы также призвали водителей быть предельно внимательными при передвижении в местах возможного появления детей, при обнаружении маленьких участников дорожного движения, играющих вблизи проезжей части, необходимо двигаться со скоростью, позволяющей в случае их неожиданного выхода на дорогу предотвратить дорожно-транспортное происшествие.