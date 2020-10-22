РИАМО - 22 окт. В системе-112 Московской области организовано эффективное взаимодействие с региональным главком МЧС России, с начала года на единый номер службы спасения Московской области «112» поступило порядка 4 тысяч вызовов, адресованных ЦУКС ГУ МЧС России по Подмосковью, говорится в сообщении пресс-службы системы-112.

«Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Московской области как орган повседневного управления получает информацию от региональной Системы-112 о происшествиях на территории региона и направляет на помощь пострадавшим все необходимые силы и средства Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении.

Один из примеров взаимодействия региональной системы-112 и ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области — недавнее чрезвычайное происшествие в городском округе Ступино, где обрушился надземный пешеходный переход на территории складского комплекса.

Сообщения о происшествии поступали также на номер «112». Операторы системы-112, оценили ситуацию и оперативно организовали комплексное реагирование на массовое происшествие, отправив на помощь пострадавшим все необходимые экстренные службы. Сотрудники ЦУКС ГУ МЧС России по региону организовали оперативное реагирование и ликвидацию последствий ЧС.

«Важная задача системы-112 Московской области – комплексное реагирование всех необходимых экстренных служб на различные происшествия и оперативное оказание помощи пострадавшим», - отметила оператор системы-112 Московской области Галина Германова.

Единый номер «112» работает на территории региона с 2015 года. За все время работы операторы-112 приняли более 44 миллиона обращений.