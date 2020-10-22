РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В подмосковном Подольске завершилось обучение пожарных, пожелавших стать газодымозащитниками, теперь их ждут экзамены, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

«Курсовое обучение газодымозащитников на базе территориального управления вступило в свою завершающую стадию. В четверг обучение будет проходить последний день, впереди квалификационные экзамены», ‒ сказал Леднев.

Кандидаты от пожарных подразделений Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» проходили испытание теплодымокамерой пожарно-технической системы «Грот» на своей учебно-тренировочной базе в расположении пожарно-спасательного поста 257-й пожарной части в селе Сынково. С целью совершенствования своих профессиональных навыков пожарным предстояло преодолеть вслепую по-пластунски и на корточках несколько горизонтально и вертикально расположенных участков лабиринта.

Управлял системой, имитируя световые и звуковые эффекты в различных условиях обстановки, заместитель начальника 257-й пожарной части Михаил Перевай. Руководили действиями огнеборцев до и после теплодымокамеры начальник пожарного подразделения Александр Кушнерев и его заместитель Андрей Роман, квалификационную комиссию представлял старший эксперт по профессиональной подготовке и организации работы добровольцев Подольского ТУ Александр Бадиков.

«Испытание серьезное, но из почти 40 огнеборцев никто не запаниковал и не пострадал, все успешно прошли заключительный этап обучения», ‒ добавил Селезнев.