РИАМО - 22 окт. Система мониторинга состояния водителей «Антисон», установленная в автобусах «Мосгортранса», позволила на 20% снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

«Мы одни из первых, кто в России ввел эту систему в общественный транспорт. Прежде всего — для заботы о водителе. Аварийность снизилась процентов на 20», — сказал Антонов в эфире телеканала «Москва 24».

Система «Антисон» постоянно следит за состоянием водителей. Устройство внешне напоминает традиционный видеорегистратор, который контролирует подвижность десяти лицевых точек, фиксируя следы усталости.

В частности, если водитель не смотрит на дорогу в течение пяти секунд, либо более двух секунд едет с закрытыми глазами, включаются звуковой и световой индикаторы.