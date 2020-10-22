РИАМО - 22 окт. В Москве обвиняемые в хищении денежных средств страховых организаций предстанут перед судом, расследование уголовного дела завершено, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что участники организованной группы получили доступ к архивной информации, касающейся оформления страховых случаев при ДТП на территории различных субъектов России», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она объяснила, что злоумышленники изготавливали подложные экспертные заключения, платежные документы, договоры, а также досудебные претензии и исковые заявления. Их они подавали в страховые фирмы и суды.

Следствие предполагает, что фигуранты причастны более чем к 140 фактам противоправной деятельности. Ущерб, причиненный соучастниками, превысил 7 миллионов рублей. Предъявлено обвинение шести гражданам в возрасте от 23 до 47 лет.

«Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – добавила Волк.