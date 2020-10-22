РИАМО - 22 окт. ФСБ опубликовало кадры задержания молодого человека, который планировал совершить террористический акт в Московском регионе, сообщает РИА Новости.

Согласно данным спецслужбы, задержанный уроженец Центральной Азии 1999 года рождения готовил взрыв в одном из зданий органов власти в Московском регионе по указанию террористов из-за рубежа. После этого мужчина хотел уехать в зону боевых действий на Ближний Восток.

На видеозаписи видно, как оперативники нашли тайник, устроенный боевиком — там были обнаружены детали для создания самодельной бомбы. Их вытащил сапер в специальном костюме.

Сам задержанный показан со спины, однако видно, что у него на лице находится медицинская маска.

У мужчины также были найдены переписки с боевиками с обсуждением планируемого теракта.​​

Видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Московском регионе>>