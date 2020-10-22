РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 окт. Аварийные радиаторы отопления заменили в квартире жительницы Котельников по инициативе Госжилинспекции, сообщается на сайте Главного управления Госжилинспекции Московской области.

Жительница многоквартирного дома №18 в микрорайоне Ковровый Котельников обратилась в Госжилинспекцию Московской области с жалобой на ненадлежащее состояние отопительных приборов в квартире. Инспекторы связались с управляющей компанией и потребовали разобраться в ситуации. Сотрудники ООО «УК «Котельники» провели осмотр отопительных приборов в квартире и установили наличие на них коррозии, после чего провели работы по замене двух радиаторов.

«Батареи в доме отвечают за отопление, значит, обеспечивают тепло и уют. Поводом для их замены может стать даже обычная изношенность оборудования, поскольку, если произойдет прорыв радиатора, для ремонта одной батареи придется отключать весь стояк», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В качестве подтверждения устранения нарушения сотрудники организации предоставили инспекторам фотоматериалы и акт о проведении ремонтных работ.

«Благодарю вас за оказанную поддержку и помощь в решении вопроса установки новых батарей! Спасибо вам большое. Успехов!» – поблагодарила заявительница инспекторов в телефонной беседе.