РИАМО - 22 окт. Автобусы «Мосгортранса» ежедневно до шести раз проходят дезинфекцию, в салонах обрабатываются все места, с которыми могут соприкасаться пассажиры, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

«Обработка проходит 4-6 раз в течение дня. Прежде всего глубокая обработка (проводится – ред.) при возврате с линии ежедневно-технического обслуживания, обрабатывается полностью весь салон. Также обрабатываются все поверхности, с которыми контактируют пассажиры – поручни, сиденья, стекла», — сказал Антонов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что также в целях безопасности место водителя отделено от салона, а половина мест в автобусе помечено красными стикерами - эти сиденья занимать нельзя.

В общественных местах Москвы горожане должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию для предотвращения распространения коронавируса.

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