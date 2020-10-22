РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Из-за проведения ремонта в отделах МФЦ в Краскове на улице Школьной и микрорайоне 1А на улице 8 Марта в Люберцах будет отменен прием заявителей 24 и 25 октября соответственно, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Отдел «Красковский» МУ «Люберецкий МФЦ», находящийся по адресу: Люберцы, поселок Красково, улица Школьная, дом №5, не будет вести прием заявителей 24 октября в связи с проведением ремонтных работ. С 25 октября отдел возобновит работу в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Отдел микрорайона 1А МУ «Люберецкий МФЦ», находящийся по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, дом №30Б, не будет проводить прием заявителей 25 октября в связи с проведением ремонтных работ. С 26 октября он возобновит работу в штатном режиме.

Жителям Люберец приносят извинения за доставленные неудобства.