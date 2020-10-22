РИАМО - 22 окт. Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Московском регионе, задержан 21-летний подозреваемый, в рамках уголовного дела проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по Москве и Московской области.

«В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства», - говорится в сообщении.

После этого мужчина намеревался уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы принять участие в деятельности террористических группировок.

Сотрудники ФСБ нашли в оборудованном им тайнике компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – переписку с боевиками с обсуждением планируемого теракта, интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Также была обнаружена видеозапись его присяги главарям террористов.

Видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Московском регионе>>