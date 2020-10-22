РИАМО - 22 окт. В Московском метрополитене правоохранители задержали мужчину, который вел себя агрессивно и не повиновался законным требованиям полицейских, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«21 октября около 15:00 в полицию поступила информация <...> о хулиганских действиях мужчины 1999 года рождения в вагоне Московского метрополитена, следовавшего по Сокольнической линии в районе станции «Охотный ряд». Гражданин вел себя агрессивно и неадекватно по отношению к пассажирам, провоцировал конфликт», - сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

На неоднократные требования прибывших полицейских о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал, оказывал активное сопротивление. Полицейским пришлось применить физическую силу, чтобы доставить гражданина в территориальное подразделение органа внутренних дел.

В отношении него составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Также собранный материал по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ будет направлен в следственные органы для принятия процессуального решения. По факту произошедшего проводится проверка.