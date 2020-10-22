РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Жителям дома №3 на Флотском проезде в микрорайоне Кузнечики Подольска сделают перерасчет счетов за электроснабжение по требованию Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По обращению жителей дома №3 на Флотском проезде в микрорайоне Кузнечики Подольска по вопросу учета фактического потребления и оплаты коммунальной услуги «электроснабжение», Госжилинспекцией Московской области было установлено, что данный дом оборудован зонными приборами учета электрической энергии. Собственниками заключены прямые договора на поставку услуги с АО «Мосэнергосбыт», однако энергетическая компания не принимает показания приборов учета, ссылаясь на необходимость их перепрограммирования за счет средств жителей.

«Тем самым АО «Мосэнергосбыт» нарушило пункт 2 постановления правительства Российской Федерации «Об особенностях определения объемов (количества) электрической энергии с использованием приборов учета после сезонного перевода времени». Инспекторы выдали организации требование об устранении выявленного нарушения. По истечению срока выданного требования энергетическая компания провела мероприятия по проверке всех зонных приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме. Жителям будет произведен перерасчет», - говорится в сообщении.

Перерасчет сделают на оплату платежей за электроснабжение с момента открытия лицевых счетов, а именно с 1 февраля 2020 года.