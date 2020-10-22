РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В подмосковном Подольске в поселке Радиоцентра «Романцево» в начале ноября откроется инфекционный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В начале ноября на базе лечебного корпуса в поселке Радиоцентра «Романцево» городского округа Подольск откроется инфекционный центр. В нем будет 132 койко-места для пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 12 в отделении реанимации», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Также в поселке МИС в ФОКе «Ирида» откроют ковид-госпиталь на 200 коек, из них 18 реанимационных. Запуск планируют 25 октября.

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22 ОКТЯБРЯ

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