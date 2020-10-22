РИАМО - 22 окт. Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева, он получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырех лет, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Шереметьева осудили по части 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

«Установлено, что Шереметьев <...> с октября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о выплате своему помощнику денежных средств в общей сумме более 2 миллионов рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении особо важных и сложных заданий, которые за вычетом налога поступили на дебетовую карту помощника депутата», — говорится в сообщении.

Он также ввел помощника в заблуждение, сообщив, что перечисляемые денежные средства подлежат выплате иным помощникам депутата, которые работают на общественных началах, а значит деньги нужно обналичивать и передавать ему. В действительности он присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению. Таким образом, он нанес материальный ущерб бюджету города в размере более 2 миллионов рублей.

По итогам суда Шереметьева также на два года лишили права занимать должности на государственной службе в системе исполнительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти.

Также суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о взыскании с депутата в бюджет Москвы суммы причиненного преступлением ущерба в размере 2 171 579 рублей.