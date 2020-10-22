РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. После обращения жительницы городского округа Мытищи в Госжилинспекцию УК пришлось заделать яму и установить технический люк в подъезде ее дома, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Госжилинспекция обязала управляющую компанию МУП «Жилищное хозяйство» исполнить требование жительницы многоквартирного дома №16 по улице Терешковой в Мытищах. Ранее заявительница обратилась в областное надзорное ведомство с жалобой на яму в полу подъезда №3.

«На мои неоднократные жалобы никто не реагирует, что очень неприятно! Пожалуйста, примите меры – заставьте УК наконец-то заделать дыру в подъезде», – сказала жительница.

Инспекторы связались с управляющей компанией и потребовали исполнить желание собственника жилья, как того требует законодательство. Сотрудники МУП «Жилищное хозяйство» выполнили работы по устранению ямы в подъезде и установке технического люка. В качестве подтверждения устранения нарушения инспекторам предоставили подписанный удовлетворенной заявительницей акт.

«Яма в полу подъезда – это в первую очередь травмоопасно! Сотрудники УК не должны забывать, что именно на них ляжет ответственность за любую травму, полученную жителями управляемых ими домов», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.