РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Подольский школьник стал серебряным призером Всероссийского конкурса «Семейные фотохроники Великих войн России», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в Музее Победы на Поклонной горе наградили победителей Всероссийского конкурса «Семейные фотохроники Великих войн России» 2019-2020 годов. В зале Славы собрались представители более 50 регионов-участников. Мероприятие проводилось с учетом необходимых ограничений, присутствующие находились в масках и использовали одноразовые перчатки.

«В этом году жители ЦФО прислали более 3,2 тысячи фотодокументов, а в номинации на лучшую исследовательскую работу (сочинение, презентация) «Моя семья в истории страны», лучшую фотовыставку и публикацию в СМИ поступило около 400 работ. За второе место в номинации «Моя семья в истории страны» награду получил ученик 8-го класса лицея № 23 Подольска Михаил Ерешко. Он прислал очень большую и богато иллюстрированную презентацию об истории его семьи и практически обо всех его родственниках»,- говорится в сообщении.

Всего были торжественно переданы в Российский государственный архив кинофотодокументов на вечное хранение более 17 тысяч фотографий.