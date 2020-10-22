РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Три рисунка победили в конкурсе детского рисунка «Мои родители работают в полиции», приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» с представителями Общественного совета дистанционно подвели итоги Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 6 до 14 лет.

«По итогам выбрано три рисунка, которые будут представлять МУ МВД на региональном этапе конкурса «Мои родители работают в полиции», - говорится в сообщении.

В своих рисунках юные художники передали особенности работы родителей. Ребята рисовали, используя различные техники: гуашь, карандаши, фломастеры. В состав жюри, оценивающего конкурсные работы, вошли руководители управления и члены Общественного совета.