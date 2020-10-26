РИАМО - 26 окт. Московский нефтеперерабатывающий завод с 2011 года снизил воздействие на окружающую среду более чем в четыре раза, генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер представил доклад об эффектах экологической модернизации предприятия в рамках рабочей сессии «Экология нефтегазовой отрасли» международного форума «Экология», говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

Форум проходит при поддержке и участии Совета Федерации, Государственной думы, министерства природных ресурсов и экологии, Росприроднадзора и других федеральных ведомств.

«Ключевым событием модернизации МНПЗ в 2020 году стало начало работы комплекса нефтепереработки полного цикла «Евро+». Объект заменил пять устаревших установок, повысил надежность поставок топлива на рынок столичного региона и сократил энергопотребление производства», — говорится в сообщении.

На экономию водных ресурсов направлена работа биологических очистных сооружений «Биосфера». Инновационный комплекс позволил перевести МНПЗ на замкнутый цикл водопотребления, кратно сократил потребление воды и снизил нагрузку на городскую инфраструктуру.

Кроме того, продолжается внедрение первой в отрасли автоматизированной системы мониторинга воздуха, данные которой направляются в надзорные органы, а информация о качестве воздуха также представлена в открытом доступе.

«Применение наилучших из доступных технологий, мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух, новые технологии очистки сточных вод, мониторинг окружающей среды — актуальные вопросы, которые формируют модель устойчивого экологического развития государства. Хочется отметить инициативы Московского НПЗ, который поделился опытом внедрения этих технологий в производство, что делает столичное предприятие одним из самых современных», — отметил первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, председатель общественного совета АНО «Общественный форум «Экология» Николай Валуев.

По словам гендиректора Московского НПЗ Виталия Зубера, МНПЗ за 10 лет модернизации реализовал более 20 масштабных экологических мероприятий с использованием наилучших доступных технологий.

Предприятие ответственно подходит к экологической безопасности и динамично развивается в этом направлении. Мы рады возможности поделиться опытом, который позволил внести значимый вклад в экологию», — заключил он.