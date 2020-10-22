РИАМО - 22 окт. Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, проститься с ней приехали родственники, друзья и известные личности, сообщается на сайте kp.ru.

Скобцева умерла 20 октября на 94 году жизни.

«Сергей Гармаш, Владимир Меньшов, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник и невероятное множество других гостей траурной церемонии принесли к могиле артистки белые и красные розы», — говорится в сообщении.

Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Она закончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, а затем поступила в школу-студию МХАТ, где и познакомилась с режиссером Сергеем Бондарчуком, за которого впоследствии вышла замуж. В браке актриса родила дочь Елену и сына Федора.

Актриса сыграла в фильмах «Отелло», «Обыкновенный человек», «Поединок», «Аннушка», «Белые ночи», «Сережа», «Суд сумасшедших», «Война и мир», «Зигзаг удачи».​