РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Хозяйственную деятельность семи важных для жизнедеятельности жителей предприятий проверили в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В октябре сотрудники Минмособлимущества проверили предприятия и хозобщества городского округа Красногорск. Проверкам подверглись четыре организации в сфере водоснабжения и теплоснабжения, две управляющие компании, в зоне ответственности которых 219 многоквартирных домов, а также МУП «ПТО Общественного питания», которое работает в сфере питания для детских садиков», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, такие проверки необходимы для предотвращения банкротства предприятий, важных для жителей Подмосковья. Анализ финансово-хозяйственной деятельности помогает определить слабые места в деятельности компаний и принять меры для стабилизации экономики предприятия.

«Как правило, обнаруженные погрешности - чаще всего это неточности в ведении бухгалтерского учета и безнадежная дебиторская задолженность - быстро ликвидируются. Специалисты Минмособлимущества дают рекомендации по устранению нарушений и контролируют их выполнение, чтобы не дать обанкротиться компаниям, от которых зависят люди», - подчеркнула Адигамова.