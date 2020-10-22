РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Команда по мини-футболу Московской государственной академии физической культуры Люберец обыграла соперников из Уфы в первом матче финального этапа Всероссийских соревнований в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мини-футболисты Малаховской академии физической культуры начали свое выступление в Серебряной лиге матчем против команды Уфимского юридического института. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу малаховской академии», - говорится в сообщении.

Турнир завершится 30 октября. В нем принимают участие 15 команд. По результатам жеребьевки их распределили на три группы. Команда по мини-футболу МГАФК попала в группу «А», в которую также вошли игроки университетов Казани, Воронежа, Иркутска, института Уфы.