РИАМО - 22 окт.​ Московский городской суд сократил срок приговора Ефремова с восьми до 7,5 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

Защита просила заменить реальный срок на наказание, не связанное с лишением свободы. Прокуратура хотела оставить срок без изменений.

«Мы были готовы к такому решению и считаем его справедливым. Мои доверители с самого начала говорили, что согласятся с любым решением суда», — сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.​

Суд учел, что у актера есть смягчающие обстоятельства. Он выплатил пострадавшим компенсации, а также отказался признавать потерпевшими гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирину Стерхову и компанию, владеющую автомобилем Lada «Стоун XXI».

Защита Ефремова собирается обжаловать приговор в кассационном суде. В ближайшие недели актера этапируют в колонию.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.