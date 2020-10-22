РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 окт. В четверг в подмосковной Балашихе вручали ключи от квартир в новостройках, их обладателями стали четверо детей-сирот и лица, оставшиеся без попечения родителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественная церемония прошла в помещении Центра управления регионом городского округа. Ключи от новых квартир вручил детям, оставшимся без попечения родителей, глава Балашихи Сергей Юров.

«Сегодня (в четверг - ред.) важное событие. В рамках работы, которая выполняется по поручению президента, нашего губернатора, ежегодно приобретаем квартиры для того, чтобы предоставить детям, оставшимся без попечения родителей. В этом году у нас 45 квартир. Мы будем вручать ключи до конца года. Вы первые, кто в этом году в Балашихе получает жилье», - сказал Юров.

Он вручил четыре комплекта ключей от квартир и подарки детям-сиротам. После торжественного вручения Юров пообщался с новоселами, ответил на вопросы, рассказал о планах по развитию городского округа.

Новые однокомнатные квартиры с ремонтом предоставлены в микрорайоне Новое Павлино.