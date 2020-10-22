РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Полицейские подмосковного Подольска рассказали посетителям ТЦ о том, как отличить поддельные купюры и вручили свыше 100 тематических памяток, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В рамках профилактической акции «Осторожно, фальшивка!» сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членом общественного совета при УМВД Алексеем Лубинским рассказали посетителям одного из ТЦ в округе о том, как отличить фальшивую купюру от продукции «Гознака».

«Они предложили горожанам принять участие в эксперименте — попробовать с первого раза отличить подлинные купюры от фальшивых. Испытание оказалось не из легких, поэтому организаторы акции подробно рассказали о признаках поддельных банкнот»,- говорится в сообщении.

Кроме того, участникам мероприятия напомнили об алгоритме действий в случае возникновения подозрений о подлинности денежных средств. Полицейские и общественник вручили более 100 тематических памяток, посетителям и работникам торгового центра.