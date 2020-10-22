РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Стали известны имена победителей четвертого открытого фестиваля авторской песни «Люберфест 2020», организатором которого выступила центральная библиотека имени Сергея Есенина, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В номинации «Поэзия»: лауреат - Татьяна Бурдакова, дипломанты - Андрей Васильев и Андрей Медведев. В номинации «Автор слов и музыки»: лауреат - Елена Щеголева, дипломанты - Дмитрий Курилов и Елена Моргачева. В номинации «Автор музыки»: дипломант - Виктор Кутьинов. В номинации «Исполнитель»: лауреат - Полина Шкирева, дипломант - Екатерина Крапивина.

«Специальный приз жюри: «За искреннее отношение к авторской песне» - Гюзель Гвоздевская», - говорится в сообщении.

В номинации «Дуэты и ансамбли»: дипломант - ансамбль «Берег». Специальный приз «За любовь к русскому языку» - ансамбль «Мадагаскар». В номинации «Перечитывая Есенина»: дипломант - Андрей Комаров.

В номинации «Детская»: специальные призы «Надежда авторской песни» - Елизавета Титова (исполнитель), «Надежда поэзии» - Варвара Бабуева (поэзия). В связи с распространением коронавирусной инфекции мероприятие проходило в режиме онлайн.