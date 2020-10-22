РИАМО - 22 окт. Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии, сообщает ТАСС.

«Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака», - говорится в сообщении.

В законопроекте идет речь об упрощенном порядке оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома. Действие меры должно было закончиться 1 марта 2021 года, но ее могут продлить до 1 марта 2026 года.

Оформление будут проводить на основании технического плана и декларации от правообладателя объекта недвижимости.​