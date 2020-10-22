РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. В городском округе Мытищи на Октябрьском проспекте в доме 16А восстановили водоснабжение, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«21 октября произошла утечка на водопроводной сети по адресу: Октябрьский проспект, дом 16А. В четверг были проведены работы по устранению данной неисправности, водоснабжение восстановлено», - говорится в сообщении.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения дом был переключен на резервный ввод водоснабжения.