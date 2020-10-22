РИАМО - 22 окт. Компанию-разработчика Netcracker Technology в сфере IT могут оштрафовать за нарушение требования о переводе 30% сотрудников на удаленную работу, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

«Сегодня сотрудниками ОАТИ было выдано уведомление IT-компании Netcracker Technology за непредоставление информации на официальный сервер правительства Москвы о количестве сотрудников, переведенных на удаленный режим работы», — сказал

Компании грозит штраф до 300 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ.

В столице всех организации должны перевести часть сотрудников на удаленку из-за распространения коронавируса, а также предоставить данные о сотрудниках, работающих дистанционно.

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Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

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