РИАМО - 22 окт. Заместителя председателя комитета по конкурентной политике Московской области Максима Фатина заподозрили в получении крупной взятки, на данный момент он задержан, передает ТАСС.

«Фатин задержан в рамках расследования дела о получении чиновником взятки в особо крупном размере», - рассказал собеседник агентства.

Сейчас с чиновником проводят следственные действия. В Кузьминском суде Москвы уточнили, что следствие просит арестовать Фатина до 20 декабря.

Ему уже предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».