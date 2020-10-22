РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 окт. Воспитанницы домодедовской спортивной школы «Олимп» завоевали на открытом Кубке по боксу три золотых и одну бронзовую медаль, сообщается в группе СШ «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Кубок проходил в городе Орел с 18 по 22 октября. В соревновании приняли участие 126 боксеров из 26 городов.

«Учащиеся спортивной школы «Олимп» завоевали следующие места: первое место – Полина Спирина, Ирина Лаврентьева, Кристина Невмянова; третье место – Карина Невмянова», - говорится в сообщении.

Спортсменок тренирует Игорь Спирин.