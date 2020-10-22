РИАМО - 22 окт. В московском метро 97% пассажиров надели маски в среду утром, однако на станциях «Савеловская», «Щелковская», «Новогиреево», «Семеновская» и «Теплый стан» выявили нарушителей без масок и перчаток, их не пустили в метро, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Проезд в общественном транспорте без средств защиты — невозможен. Мы неоднократно предупреждали пассажиров об этом требовании Роспотребнадзора. Обязательно носите маски и перчатки на протяжении всей поездки», — отмечается в материале.

Столичный Дептранс призывает пассажиров уважительно относиться к другим людям и носить средства защиты. Маски и перчатки помогут снизить риск заражения коронавирусом.

Если горожанин не успел купить маску и перчатки заранее, то их можно купить в кассе метрополитена или вендинговых аппаратах.

Ведомство призвало москвичей заранее готовиться к поездкам и приобретать средства индивидуальной защиты заранее.

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Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

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