РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. В городском округе Мытищи представители молодежного совета АО «Метровагонмаш» готовы подключиться к окружной волонтерской работе, сообщил первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

«На встрече с молодежным советом завода ребята рассказали, что они активно следят за жизнью родного города и готовы подключиться к работе нашего волонтерского штаба, чтобы помогать многодетным семьям, пожилым гражданам. Очень отрадно, что наша молодежь проявляет интерес к волонтерству. Поэтому мы с радостью поддержим инициативы ребят и продолжим сотрудничество», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что завод «Метровагонмаш» - одно из ведущих предприятий в области транспортного машиностроения в России на котором трудятся тысячи жителей, многие из которых коренные мытищинцы.