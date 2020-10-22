РИАМО - 22 окт. Гости городского округа Лыткарино могут узнать о жизни старообрядческой общины, пройдя по одному из уникальных этнографических маршрутов, в Луховицах также организованы экскурсии, которые позволят туристам познакомиться со знаменитым местным производством огурцов, а также узнать о появлении российского триколора, родиной которого считается округ.

В пятницу на вебинаре Российского государственного университета туризма и сервиса и Московского областного отделения Русского географического общества обсудили интересные и малоизвестные туристические места региона. Так, один из уникальных этнографических маршрутов для туристов организован в Лыткарине и рассказывает о жизни тураевских староверов.

«Основная идея тура - это погружение в мир современного старообрядчества, со всеми его особенностями культуры и быта. Рассказано это будет <...> самими старообрядцами, носителями культуры», - рассказал хранитель фондов Лыткаринского историко-краеведческий музея Николай Юкин.

По его словам, маршрут состоит из пяти исторических объектов, принадлежащих тураевской старообрядческой общине. Среди них — музей староверов и старинный храм Рождества Пресвятой Богородицы, трапезная с чаепитием и мастер-классами для детей, а также уникальный старообрядческий некрополь.

Огуречная столица

Экскурсии по достопримечательностям городского округа Луховицы организуют сотрудники Историко-художественного музея. В его филиалах проходят выставки, а также рассказывают, например, о жизни местных старинных сел.

В главном здании музея на Советской, 8а можно узнать секреты огородников, а также о том, как огурец стал символом целого города.

«Что такое луховицкий огурец. Это не сорт, как многие считают. Это производство, это то, на какой земле он растет. <...> Начали выращивать огурцы (в крупных масштабах - ред.) в 1950-е годы, в послевоенное время», - рассказал хранитель фондов Лыткаринского историко-краеведческого музея Николай Юкин.

Подробная информация об экскурсиях для детей и взрослых доступна на сайте momuseum.com. Одна из главных местных достопримечательностей - памятник самолету-истребителю МиГ-23. В городе расположен производственный комплекс корпорации «МиГ».

пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Родина триколора

Участники вебинара отметили, что Луховицы богаты красотами природы, туристов привлекают голубые озера. Кроме того, в местных селах регулярно проводят самые разные праздники и фестивали. Самое известное из них - село Дединово на берегу Оки. В XVII веке оно стало родиной русского военного флота, где впервые был поднят отечественный триколор.

«Это колыбель отечественного флота. <...> В Дединове в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича была основана первая в России государственная кораблестроительная верфь. <...> При отплытии из Дединова на корабле «Орел» был поднят впервые российский триколор», - рассказал член союза краеведов России Владимир Когтев.

Он добавил, что тогда весной 1669 года на трехцветном знамени был нашит золотой орел, который являлся официальным гербом государства.

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