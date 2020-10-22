РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. Медицинские работники Мытищинской ГКБ стали участниками IV съезда терапевтов Московской области в формате видео-конференц-связи, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В программу съезда включены доклады, обсуждения в формате круглых столов, секционных заседаний. В ходе первого дня съезда были заслушаны доклады о новой коронавирусной инфекции, хронической обструктивной болезни легких. Лично участников съезда в Мытищинской ГКБ приветствовала главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.

«Мы видим, что смертность во время пандемии коснулась тех пациентов, которые страдают сердечной недостаточностью, дыхательной, эндокринной патологиями. Для того, чтобы лечить грамотно, надо бесконечно пополнять свои знания, идти в ногу с новыми сложностями. Сегодня мы поставлены в необычные условия по сравнению с первой волной пандемии, так как не было плановых приемов, диспансеризации. Между тем было многое сделано в плане телемедицины, чтобы коммуницировать с пациентами», - сказала Санина.

Для удобства терапевтов произведена запись докладов, заявленных в программе съезда, с которыми можно будет ознакомится в удобное время. Санина добавила, что на съезде прозвучит многое, что касается лечения новой коронавирусной инфекции.

«Пандемия познакомила нас с теми вопросами, которые мы, может быть, недостаточно знали. Будем отрабатывать методики, которые помогут в лечении», - отметила Санина.