РИАМО - 22 окт. В Московской области и столице на 23 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывов ветра до 15 метров в секунду действует в Москве с 06:00 до 18:00 23 октября, в Подмосковье – с 06:00 до 21:00 23 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской, Орловской, Липецкой, Курской, Ярославской и Ивановской областей. А на территории Тамбовской и Воронежской областей объявили уже «оранжевый» уровень погодной опасности.

В Московском регионе 23 октября ожидается плюс 12-14 градусов, облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер будет дуть юго-западного направления.