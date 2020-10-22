РИАМО - 22 окт. В Москве на торги выставят участок под строительство автостоянки и спортивного объекта, он располагается по адресу: Мичуринский проспект, владение 13/1, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг согласилась реализовать на торгах участок на западе города для строительства и эксплуатации объекта гаражного и спортивного назначений.

«Как сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, на земельном участке площадью 0,73 гектара одобрено строительство капитальных и некапитальных объектов, предназначенных для хранения автотранспорта и устройства спортивных клубов, залов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов», - говорится в сообщении.

Суммарная поэтажная площадь строительства для участка составляет 10 220 квадратных метров, в том числе 4 088 квадратных метров под объекты спортивного назначения.