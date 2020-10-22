РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска в игровой форме рассказали воспитанникам детсада №57 о правилах дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В детском саду №57 «Ладушки» Подольска автоинспекторы совместно с воспитателями провели в игровой форме тематический урок по изучению дорожных правил. Играя, отгадывая загадки и участвуя в спортивных эстафетах, дошкольники, сами того не замечая, превращались в ответственных участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят подобные встречи, охватывая все детские сады и школы городского округа.