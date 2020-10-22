РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Жители Люберец могут обращаться с замечаниями по качеству профилактической дезинфекционной обработки и уборки мест общего пользования в ЕДС ЖКХ городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Сотрудники управления ЖКХ администрации муниципалитета совместно с представителями АО «ЛГЖТ» провели комиссионную проверку по качеству профилактической дезинфекционной обработки и уборки мест общего пользования по адресу: Люберцы, улица Побратимов, дом №16, которым управляет АО «ЛГЖТ».

«Были сделаны замечания по правильности заполнения графиков и размещения информационных листовок на стендах и входных группах. Данные проверки проводятся ежедневно по сигналам, поступающим в социальные сети, на портал «Добродел» и в администрацию Люберец», - говорится в сообщении.

Проверки направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Со всеми замечаниями просят обращаться в Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец по телефонам: 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33; *5-105.

Можно также оставить заявку в ЕДС Московской области https://eds.mosreg.ru и в аккаунтах в социальных сетях заместителя главы по вопросам ЖКХ администрации Люберец Василия Власова для незамедлительного устранения замечаний.