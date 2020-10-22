РИАМО - 22 окт. Дорожно-ремонтные работы на Владимирском путепроводе в столице планируют завершить до конца октября, дорожники проводят замену гидроизоляции сооружения и укладывают новый асфальт, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Всего порядок приведут около 2 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

«В связи с ремонтными работами на участке шоссе Энтузиастов вблизи улицы Буракова ограничено движение. Для проезда транспорта недоступны по одной полосе в каждую сторону», - говорится в сообщении.

Зону ремонта ограждает специальное сооружение, оснащенное сигнальными огнями, которые хорошо заметны в темное время суток.

Для автомобилистов установлены временные дорожные знаки, предупреждающие о ремонте. Все ограничения будут сняты 28 октября.