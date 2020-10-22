РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. 45 детей-инвалидов из Москвы в течение двух месяцев пройдут курс реабилитации в Центре восстановительной медицины в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы сети клиник «Медси».

«Проект по реабилитации детей-инвалидов в возрасте от 5 до 17 лет впервые стартовал в Центре восстановительной медицины клинической больницы №1 «Медси» в поселке Отрадное. Программа реализуется в рамках контракта с департаментом соцзащиты Москвы, согласно которому 45 детей с ДЦП и другими нарушениями двигательной активности в течении двух месяцев пройдут курс комплексной реабилитации», - говорится в сообщении.

Для первой группы из 20 детей и их родителей реабилитация началась в начале октября. В трехнедельный курс включены комплекс физиотерапевтических процедур, индивидуальная лечебная гимнастика, занятия ЛФК, в том числе с применением комплекса современного реабилитационного оборудования Redcord.

«Занятия с использованием Redcord проходят по системе Neurac – это методика терапии, разработанная в начале XXI века норвежскими врачами и терапевтами в кооперации со специалистами из других стран. В нашем коллективе работает единственный в России сертифицированный преподаватель этой методики, который обучает наших специалистов и коллег из других реабилитационных центров», - пояснил заведующий отделением ЛФК центра Николай Шишкин.

Дети получают массаж, проходят занятия в кабинете роботизированной механотерапии, тренировки на циклических аппаратах и аппаратах для пассивной разработки всех видов суставов, занятия с логопедом, психологом-дефектологом и другие.

«Занятия по эрготерапии помогают ребенку сформировать и отработать бытовые навыки, например, пользования столовыми приборами, самообслуживания. Особо любят дети арт-терапию, они удивляют мам своими необычными и яркими рисунками», - отмечается в материале.

Детский церебральный паралич – это группа стабильных нарушений развития моторики и поддержания позы, ведущих к двигательным дефектам. Цель проведения регулярных реабилитационных курсов – улучшение качества жизни детей с ДЦП, адаптация их в социум.

«Лучшая награда нашим специалистам, которые работают с детьми – видеть, как с каждым занятием ребенок позитивнее реагирует, улыбается врачам, медсестрам, инструкторам, узнает их, совершает первые шаги или начинает ходить более уверенно», - отметила руководитель центра, профессор, доктор медицинских наук Елизавета Конева.