РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 окт. Этой осенью в Московской области запланировано к высадке более 1,5 миллиона луковичных растений в 47 городских округах, в Балашихе уже высажено 9 856 луковиц на 12 клумбах, и работы еще продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Цветочные луковицы стали высаживать в конце сентября после того, как ранее высаженные однолетние цветы потеряли свою декоративность, и работы по их удалению были полностью проведены. Сажать собираются по ноябрь.

«В настоящий момент в регионе высадили 353 клумбы или 863 319 цветочных луковиц. Оставшиеся 712 706 единиц растений высадят до конца сезона на 305 клумбах. Они расцветут следующей весной и украсят города к майским праздникам», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что в городском округе Балашиха также проходит осенняя высадка цветочных луковиц. На сегодняшний день в муниципалитете уже высажено 9 856 луковиц на 12 клумбах. До конца сезона в городском округе появится еще 4 289 единиц луковичных растений на пяти клумбах.

В следующем году улицы Балашихи и общественные пространства украсят тюльпаны, нарциссы, пионы, гиацинт и другие виды. Больше всего высадят луковицы тюльпанов.

Они появятся вдоль пешеходных зон, в скверах, на площадях, вдоль дорог.

Осенние посадки луковичных растений широко распространены в Подмосковье. Ценность осенней посадки луковичных растений в том, что она позволяет получить максимально раннее цветение, и уже в мае жители смогут насладиться цветущими клумбами и цветниками.