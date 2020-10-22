РИАМО - 22 окт. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключил, что в будущем Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проходить в дистанционном формате, однако в настоящее время данный формат не позволяет провести экзамены объективно, передает Федеральное агентство новостей.

Исследование Музаева «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с Covid-19 в России» было опубликовано на сайте РАНХиГС.

«Возможность (дистанционной сдачи ЕГЭ - ред.) не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов, поскольку ставит участников ЕГЭ в неравные условия, а также не позволяет обеспечить полный контроль за соблюдением порядка проведения итоговой аттестации», — подчеркнул Музаев.

При этом эксперт подчеркнул, что внедрение цифровых технологий в систему образования расширяет возможности обучения и дает дополнительную мотивацию участникам образовательного процесса.

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