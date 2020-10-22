РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Жителей Подольска предупредили о распространении фейковой информации про волонтеров через мессенджеры, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Через чаты распространяют фейки про волонтеров. По сообщению ГУ МВД России по Московской области, в ряде районов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Якобы при их примерке человек теряет сознание, и в это время происходит ограбление. Такая информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Распространение недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность. В частности, гражданам предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Не стоит доверять непроверенной информации. Нужно ориентироваться на официальные источники и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах.