РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Более 60 юных роллеров поборются за звание лучших на областных соревнованиях «Золото осени», состязания пройдут во Дворце спорта «Триумф» Люберец 24 октября, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации округа Владимир Сурков.

«В областных соревнованиях примут участие 65 спортсменов из Москвы, Московской и Тульской областей. Городской округ Люберцы представят 15 юных роллеров. Желаем нашим спортсменам только победы!» - сказал Сурков.

Участники состязаний покажут свое умение и мастерство в фигурном катании и фристайл-слаломе в нескольких категориях: мальчики/девочки 2013 года рождения, юноши/девушки 2011-2012 годов рождения, юниоры/юниорки 2010-2003 годов рождения.

Победителей отметят дипломами и медалями, вручат подарки.

Роллер спорт - общее название видов спорта, в которых спортсмены используют различные виды роликовых коньков. Его можно разделить на несколько направлений: фристайл, роликобежный спорт или спидскейтинг, фигурное катание на роликах, агрессивное катание (стрит, верт), скейт-кросс, хоккей.