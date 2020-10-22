РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Сотрудники научно-производственного предприятия «Звезда», расположенного в городском округе Люберцы, проходят тестирование на коронавирус, на сегодня Covid-тест сдали свыше 70% работников, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«На предприятии строго соблюдается масочный режим, социальная дистанция, применяются дезинфицирующие средства, сотрудникам измеряют температуру, проводят тестирование на Covid-19. Все это позволяет снизить риск заражения вирусом. В настоящее время из 1 665 сотрудников предприятия тестирование прошли более 70% коллектива», - говорится в сообщении.

НПП «Звезда» - ведущее российское предприятие, с момента основания ориентированное на создание и производство индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки топливом самолетов в полете.

«За прошедшие годы предприятие достигло значительных успехов в создании образцов авиакосмической техники», - завершается в сообщении.