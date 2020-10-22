РИАМО - 22 окт. Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в одном из зданий органов власти в Московском регионе, передает ТАСС.

«Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта <…> с помощью самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Компоненты самодельной бомбы нашли в тайнике. После совершения теракта молодой человек планировал уехать воевать на Ближний Восток. ​