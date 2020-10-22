РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. В городском округе Мытищи с жителями микрорайона 25А обсудили отсутствие парковочных мест и ряд других вопросов благоустройства, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по связям с общественностью администрации горокруга.

В микрорайоне 25А города Мытищи состоялась встреча заместителя главы администрации Евгения Глинкина с инициативной группой жителей домов по улице Белобородова и по 1-му Рупасовскому переулку.

«В микрорайоне достаточно проблем, для решения которых жители решили объединиться в ТОС - территориальное общественное самоуправление. Среди прочего на встрече обсудили отсутствие парковочных мест, строительство детской площадки, вывоз мусора и благоустройство контейнерных площадок», - говорится в сообщении.

Микрорайон построен на бывших землях Минобороны.