РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. В городском округе Мытищи посетителя торгово-развлекательного центра XL оштрафовали за отказ надевать маску, сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг горокруга Любовь Сабирзянова.

В соответствии с постановлениями губернатора Подмосковья от 15 октября 2020 года №455-ПГ, от 19 октября 2020 года №463-ПГ был усилен контроль за соблюдением масочного режима в области. Кроме того, во всех крупных торговых, торгово-развлекательных центрах, объектах общественного питания при входе должна осуществляться термометрия посетителей. В четверг три корпуса торгово-развлекательного центра XL посетил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Вячеслав Леонов.

«К сожалению, не все наши жители понимают важность наличия маски при посещении общественных мест. Мы стали свидетелями того, как один из покупателей после термометрии вошел в центр в маске, но уже после этого в бутике снял ее. После замечания продавцов отказался надеть маску снова. Присутствующими сотрудниками полиции в отношении нарушителя гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, назначен соответствующий штраф», - написала Сабирзянова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что мониторинг торговых центров городского округа проводится управлением потребительского рынка и услуг, совместно с сотрудниками ОИАЗ МУ МВД России «Мытищинское» и министерства сельского хозяйства и продовольствия региона на предмет соблюдения требований постановления губернатора Московской области и рекомендаций Роспотребнадзора Подмосковья по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции с 21 октября.

Сабирзянова отметила, что Леонов дал высокую оценку ситуации по соблюдению масочного режима в крупных торговых предприятиях Московской области, указав, что это единичный случай из нескольких проверенных торговых центров в муниципалитете.

«Важность строгих требований понимают как предприниматели, так и жители. И стараются максимально обезопасить себя и своих близких!» - сказал Леонов.

Он отметил высокий уровень социальной ответственности руководства и сотрудников торгового центра: обслуживающий персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками), производится изменение температуры как у посетителей, так и у персонала, в торговых залах размещены санитайзеры, нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции.