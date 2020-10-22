РИАМО - 22 окт. Группа компаний «Инград» подвела итоги розыгрыша слота на участие в Парижском марафоне 2021, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Конкурс проводился совместно с брендом спортивной одежды ASICS и завершился среди участников международного фестиваля бега Rosa Run 2020, который проходил с 15 по 18 октября на горном курорте «Роза Хутор» при поддержке INGRAD.

«Побороться за приз мог любой желающий из 3 тысяч участников забега. Для регистрации желающим достаточно было показать браслет Rosa Run 2020 на стенде Группы компаний в стартовом городке», — отмечается в материале.

Победителя определили при помощи генератора случайных чисел. Ранее аналогичным образом путевки в Париж смогли выиграть три участника Московского марафона.

Четверка любителей бега сможет принять участие в одном из самых знаменитых марафонов мира совершенно бесплатно. Группа компаний «Инград» возьмет на себя все расходы на перелет, проживание и стартовый взнос.

«В прошлом году мы разыграли среди наших клиентов поездку на марафон в Барселону. Теперь наши победители отправятся на марафон в Париж. Для INGRAD это непросто рекламная активность. Нам искренне важно поддерживать желание людей вести активный и здоровый образ жизни. Мы сотрудничаем с такими известными спортивными брендами как ASICS, Iron Star, Лига Героев, World Class, российское Беговое сообщество», — отметила директор департамента рекламы ГК «Инград» Ольга Проскурина.

Она подчеркнула, что компания активно развивает доступную спортивную инфраструктуру в своих жилых кварталах, чтобы любой желающий мог заниматься спортом и укреплять здоровье.​