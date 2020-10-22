РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Глава Люберец Владимир Ружицкий в ходе рабочего визита на предприятие по изготовлению изделий из камня не выявил нарушений противоэпидемиологических правил, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Предприятие находится в поселке Красково. «Каменьстройэксперт» занимается обработкой натурального камня и изготовлением архитектурно-декоративных изделий из гранита, мрамора, известняка, доломита, оникса, кварцита, базальта.

«Компания работает в городском округе Люберцы с 1996 года. Продукция компании «Каменьстройэксперт» востребована, что дает предприятию возможность успешно и динамично развиваться. Во время пандемии коронавируса предприятие не прекращало своей деятельности: на производстве строго соблюдается стандарт организации работы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что технология изготовления продукции основана на использовании высокоточных станков с числовым программным управлением - это позволяет делать изделия любой сложности.

«Компания принимала участие в отделке музея-заповедника «Царицыно», храмов Москвы и Московской области, в том числе Главного храма Вооруженных сил России - Собора Воскресения Христова», - заключил Ружицкий.